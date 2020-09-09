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Политика

Досрочное голосование стартовало в УИКах Псковской области

В участковых избирательных комиссиях Псковской области стартовало досрочное голосование, которое будет проходить 9 и 10 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Затем, в течение двух дней, предшествующих голосованию, 11 и 12 сентября, в Псковской области пройдёт досрочное голосование в помещении для голосования, вне помещения (на дому), на придомовых территориях и в населённых пунктах, где помещение для голосования отсутствует и затруднено транспортное сообщение. Оно проводится, как и в основной день голосования, 13 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее с 2 по 8 сентября избиратели имели возможность досрочно проголосовать в ТИК по месту регистрации.

В Псковской области при проведении выборов разных уровней будут задействованы 24 территориальные избирательные комиссии. Всего зарегистрировано 2 119 кандидатов, они будут бороться за 1 150 мандатов.

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