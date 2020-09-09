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Культура

Программу о мастерах оружейного дела и экспонатах музеев снимают в Пскове

Фото с официального сайта Псково-Изборского объединённого музея-заповедника

Съемки программы «Оружие как искусство» проходят на территории Псковского музея-заповедника, сообщили на официальном сайте Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Псковскому агентству информации.

Фото с официального сайта Псково-Изборского объединённого музея-заповедника

«Наверное, последние в этом сезоне съёмки. На этот раз принимаем мужской телеканал «Арсенал» с программой «Оружие как искусство», рассказывающей о мастерах оружейного дела и лучших экспонатах государственных музеев», - говорится в сообщении.

Фото с официального сайта Псково-Изборского объединённого музея-заповедника

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