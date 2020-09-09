Программу о мастерах оружейного дела и экспонатах музеев снимают в Пскове
Съемки программы «Оружие как искусство» проходят на территории Псковского музея-заповедника, сообщили на официальном сайте Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Псковскому агентству информации.
«Наверное, последние в этом сезоне съёмки. На этот раз принимаем мужской телеканал «Арсенал» с программой «Оружие как искусство», рассказывающей о мастерах оружейного дела и лучших экспонатах государственных музеев», - говорится в сообщении.