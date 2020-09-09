10 сентября клиентский центр «Экопрома» в Пскове будет закрыт

15:06, 09 сентября 2020, ПАИ

10 сентября Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове не будет вести приём граждан с 10:00 до 14:00. Изменения в графике работы связаны с временным отключением электроэнергии в здании на улице Льва Толстого, 3, где расположен клиентский офис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С 14:00 приём граждан возобновится в прежнем режиме.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» работают в Пскове и Великих Луках. С понедельника по пятницу сотрудники офисов ведут работу с юридическими и физическими лицами, проводят консультации и принимают заявления на корректировку квитанций. Специалисты договорного отдела принимают заявки на оформление договоров, внесение изменений в уже оформленные.



В каждом офисе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в масках и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более 2 человек.



Также продолжают функционировать дистанционные сервисы. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.



Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.



Также обращения можно оставить в почтовом ящике на дверях псковского центра обслуживания.



Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.



Жители Пскова и Псковского района могут обращаться по вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, в диспетчерскую оператора по транспортированию ТКО - компании «Мехуборка Псков» по телефону: 20-17-99 в рабочее время с 8.00 до 17.00.



Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.