«Приношу вам искренние извинения»: обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика попросил прощения у его матери

13:55, 14 августа 2026, ПАИ

Обвиняемый в убийстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетнего жителя Санкт-Петербурга Пётр Жилкин попросил прощения у матери погибшего ребёнка. Свои слова он произнёс в перерыве судебного заседания, отвечая на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

«Приношу вам искренние извинения. Я не понимаю, как это произошло. Извините меня, пожалуйста», – сказал Жилкин.

Как сообщалось ранее, 30 января 2026 года девятилетний мальчик вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сел в автомобиль к неизвестному и перестал выходить на связь. Подозреваемый был задержан 2 февраля. Тело ребёнка обнаружили в водоёме в Ленинградской области.

3 февраля суд заключил 38-летнего Петра Жилкина под стражу. По версии следствия, он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, после чего перекрыл дыхательные пути ребёнка скотчем и вывез тело на территорию садоводческого товарищества.

Жилкину предъявили обвинение по пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера) и по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Преступления относятся к категории особо тяжких, максимальное наказание по ним – до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.