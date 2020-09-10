947 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:00, 10 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 947 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 13 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 570 случаев), на третьем – Псковский район (422 случая).

Всего в Псковской области выявлено 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках выявлен новый очаг коронавируса на кабельном заводе «Магна». Там зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.