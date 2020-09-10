Свидетельства зверств фашистов в оккупированной Псковской области представят на выставке

12:32, 10 сентября 2020, ПАИ

14 сентября в 15:00 в Поганкиных палатах (Комсомольский переулок, 7) откроется выставка «Без срока давности», сообщил Псковскому агентству информации руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Экспозиция, на которой будет представлено около 100 фотографий и документальных свидетельств зверств нацистов на территории оккупированной Псковской области, откроется сразу после Международного дня памяти жертв фашизма, 13 сентября.

«Мы подготовили копии документов, которые демонстрируют преступления фашистов, их издевательства над мирным населением. Здесь всё - расстрелы, угон в рабство, умерщвление больных людей. Эти снимки сделаны в местах совершения преступлений сразу после оккупации. На фото запечатлены и пепелища с останками мирных граждан, и места массовых расстрелов, и могилы-траншеи с убитыми псковичами. Будут представлены и рассекреченные докумены из центральных архивов и архива ФСБ, связанные с послевоенным расследованием злодеяний: акты допросов, всевозможные схемы», - рассказал Валерий Кузьмин.

Каждый снимок и документ снабдят краткой аннотацией.

Планируется, что после экспонирования в Пскове передвижную выставку смогут увидеть жители районов Псковской области. «Чтобы эти фотографии и документы смогли увидеть не только псковичи, но и другие жители области, мы хотим отвезти её в районы. Там, возможно, уместно будет разместить экспонаты в местных музеях», - отметил Валерий Кузьмин.