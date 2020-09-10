Бойцы спецназа из Ленинградской области десантировались в Пскове

13:14, 10 сентября 2020, ПАИ

Парашютно-десантную подготовку прошли в Псковской области бойцы спецназа общевойсковой армии Западного военного округа из Ленинградской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

Спецназовцы прошли специальный курс обучения укладке парашютов Д-10, обучились действиям при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе. Каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстояло собраться в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой местности протяженностью более 5 километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении спецназовцев задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примет участие более 200 бойцов спецназа общевойсковой армии Западного военного округа.