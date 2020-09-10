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Общество

Как искать людей в лесу, рассказал спасатель отряда «Лиза Алерт»

Правилами поведения добровольцев и алгоритмом действий при поиске пропавших людей поделился региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Псковской области Евгений Рудый на пресс-конференции в четверг, 10 сентября, посвященной правилам безопасности в лесу.

«Основное правило - это не потеряться, если появится новая жертва, то это усложнит поиски», – отметил спасатель. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» всегда предупреждены о том, как одеться на поиски и в какой местности они будут проходить. Все волонтёры получают оборудование и слушают инструктаж от координатора. «Если человек не подготовлен, то он будет тормозить группу», – добавил Евгений Рудый.

По словам спасателя, алгоритм поиска людей состоит из нескольких действий. После получения сообщения или звонка о случившемся организация уточняет информацию и связывается с полицией для обсуждения совместных действий. Поисковая операция проводится группой от 2 до 5 человек и занимает в простом лесу от 5 до 8 часов, а в сложном от 8 до 12. «Если один человек понимает, что он не может идти дальше, то с поисков снимается вся группа», – заявил представить добровольческого отряда.

Евгений Рудый рассказал о самом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Организация обучила более 100 человек, основная часть которых из Пскова. Они все прослушали лекции и прошли полевые обучения. По словам спасателя, ограничение в возрасте только одно – нижняя граница 18 лет. В отряде состоят офисные работники, мамочки в декрете, пенсионеры, студенты, они все проводят поиски или редактируют ориентировки. Многие люди помогают финансами или оборудованием.

Начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов добавил, что во вчерашнем случае помощь добровольцев не потребовалась.

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