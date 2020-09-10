Псковский театр запустил уникальный проект для слабовидящих

13:40, 10 сентября 2020, ПАИ

Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина запустил уникальный проект для слабовидящих зрителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект открылся 9 сентября на малой сцене Псковского драмтеатра. Был показан спектакль «Метель» для незрячих людей в рамках совместного проекта с Псковской специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

С марта 2020 года Театрально-концертная дирекция Псковской области реализует в Псковском драмтеатре грант на организацию тифлокомментирования. Теперь постановки в театре доступны для слепых и слабовидящих людей.

С помощью гранта Псковский драмтеатр закупил специальное оборудование и обучил специалистов – тифлокомментаторов, которые рассказывают незрячим, что происходит вокруг.

Во время показа спектакля тифлокомментатор сидит в отдельной кабинке и смотрит спектакль через монитор, а затем рассказывает незрячим, что происходит на сцене. Все свои реплики он произносит между репликами артистов, уточнили в театральной-концертной дирекции.

В Псковском драмтеатре выразили уверенность, что показ спектаклей для слабовидящих – огромный шаг для Пскова. В учреждении надеются, что этот проект получит дальнейшее развитие.