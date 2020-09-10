Полицейские задержали псковича с крупной партией наркотиков

13:42, 10 сентября 2020, ПАИ

Сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области задержан 25-летний гражданин, который подозревается в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицией установлено, что молодой человек в лесном массиве у деревни Тямша извлек из тайника, так называемой закладки, наркотическое средство синтетического происхождения метилэфедрон общим весом почти 40 граммов.

Там же, на месте происшествия, он и был задержан оперативниками при поддержке сотрудников спецназа «Гром».

Наркотики, находящиеся при подозреваемом, изъяты. Материал проверки направлен в следственный орган по подведомственности.