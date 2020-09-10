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О завершающих днях избирательной кампании расскажет в прямом эфире ПАИ-live Игорь Сопов

13 сентября в Псковской области завершатся большие муниципальные выборы, по итогам должны быть распределены 1150 мандата. Кроме того, в Себежском районе проходят выборы главы муниципалитета.
О ходе избирательной кампании и о том, чем нынешнее голосование, которое будет продолжаться три дня, отличается от традиционного, в прямом эфире ПАИ-live в четверг, 10 сентября, в 15:00 расскажет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
 

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