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Общество

В Бежаницком районе продолжается реконструкция моста через Ашевку

Фото Надежды Гусаковой.

В Бежаницком районе полным ходом идут работы по реконструкции моста через реку Ашевку на автомобильной дороге Успенское – Сопрыгино, пишет газета «Сельская новь».

Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова». На объекте трудится бригада из восьми человек. В настоящий момент специалисты вбивают сваи.

На реконструкцию моста из областного бюджета выделено более 70 млн рублей.

Фото Надежды Гусаковой.

В 2013 году существующий однопролетный мост был полностью смыт дождевым паводком. Для организации дорожного движения ниже по течению реки был построен временный объездной однополосный мост, а оставшиеся конструкции старого моста разобрали.

На основании гидрологических расчётов было принято решение строить на месте старой переправы трехпролетный железобетонный мост. Река будет перекрыта тремя балочными пролетными строениями длиной по 15 метров. Опоры сооружения будут устроены на двурядных свайных фундаментах. Новое мостовое сооружение будет соответствовать современным требованиям по безопасности и грузоподъемности, а также обеспечивать безопасный пропуск паводковых вод.

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.

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