Сетевые магазины в Пскове могут обязать платить сбор за благоустройство

16:58, 10 сентября 2020, ПАИ

Встреча с руководителями сетевых магазинов розничной торговли состосялась в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«У нас прекрасный город, мы благоустраиваем его каждый год, но, к сожалению, существуют проблемы, которые несколько лет не находят решения. Муниципальные и региональные власти прикладывают все усилия для поддержания чистоты и порядка в городе, но в одиночку это невозможно», - отметила глава Пскова Елена Полонская.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев выступил с идеей ввести обязательный торговый сбор - уплату сетевыми магазинами налогов в местный бюджет для компенсации муниципальных средств, направленных на благоустройство территорий. Он также предложил представителям крупных магазинов организовать в своих павильонах сбор батареек и ртутьсодержащих ламп.

Елена Полонская сообщила, что власти города готовы пойти навстречу предпринимателям и оказать помощь в создании логистических центров, чтобы решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.