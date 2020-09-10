Администрация Себежского района с уважением относится к памятным местам - поисковик

17:31, 10 сентября 2020, ПАИ

Руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков проинспектировал воинские захоронения Себежского района, где в апреле этого года были установлены новые памятники советским воинам. Об этом сообщает газета «Призыв».

Геннадий Корольков положительно оценил проделанную работу по благоустройству воинских захоронений в населенных пунктах Дубровка, Кицково и Глембочино.

В этих деревнях в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были установлены новые монументы. Скульптурные композиции советскому солдату были изготовлены в Ростовской области и доставлены в Себежский район благодаря участию Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия. Заказчиком работ по изготовлению скульптур стала администрация Себежского района. Помимо новых скульптурных композиций на воинских захоронениях установлены именные доски, ограждения, выложены дорожки, разбиты газоны.

«Я благодарю администрацию района за должное отношение к таким памятным местам», - сказал Корольков. Также он отметил важность внимательного отношения к каждой фамилии и дате, которые выведены на именных досках.

Также Геннадий Корольков побывал в Пригородной волости Пустошкинского района и посетил воинское захоронение в деревне Сергейцево, где в мае был завершён очередной этап реконструкции мемориала, в рамках федеральной целевой программы по увековечению памяти о погибших при защите Отечества. Он высоко оценил качество выполненных работ и обещал оказывать содействие в дальнейшем ходе и окончательном исполнении проекта.

Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в текущем году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Еще один источник финансирования - региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», объем которой в этом году составил 6,2 млн рублей.

Всего по федеральной и региональной программам запланирована реконструкция около 40 воинских захоронений.