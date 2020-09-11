ОСАГО подорожало и стало менее прозрачным

08:33, 11 сентября 2020, ПАИ

При расчете стоимости полиса ОСАГО теперь используется до двух десятков различных параметров — от марки и возраста автомобиля и пола водителя до привлечения к уголовной ответственности и наличия страховки недвижимости, пишет газета «Известия».

Многие из них взяли из тарификации КАСКО, рассказал управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. К их числу относятся марка, модель, возраст и пробег автомобиля. Также учитывается пол и возраст клиента, год выдачи водительского удостоверения, отметил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Помимо этого, страховая обратит внимание на то, как часто автомобилю требуется ремонт, сколько было зафиксировано страховых случаев, где зарегистрировано ТС, как долго находится в собственности, не под залогом ли у банка, добавил он. Изменения, вступившие в силу 5 сентября, призваны снизить цену полиса для аккуратных водителей и заставить платить больше тех, кто чаще нарушает ПДД и попадает в аварии. Но на деле расчёты настолько сложные, что неясно, станут ли полисы дешевле.

Тот факт, что в первое время возможно даже подорожание автогражданки для аккуратных водителей, признают и сами страховщики. Формирование стоимости ОСАГО для клиента становится полностью непрозрачным, предупреждают эксперты. Поскольку автогражданка — обязательный вид страхования и отказывать в нём компания не может, через индивидуализацию как раз и будет достигаться закрытие рисков по «недобору» за аварийных водителей.