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Политика

Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября

11 сентября в УИК Псковской области стартует проведение досрочного голосования с применением дополнительных форм голосования: голосование в помещении для голосования, вне помещения (на дому), на придомовых территориях и в населенных пунктах, где помещение для голосования отсутствует и затруднено транспортное сообщение.

Голосование будет идти с 8:00 до 20:00, сообщает Избирательная комиссия Псковской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что бюллетени досрочного голосования 11-12 сентября поместят в сейф-пакеты, они будут храниться в сейфах до момента подведения итогов 13 сентября 2020 года.

В Псковской области при проведении выборов разных уровней будут задействованы 24 территориальные избирательные комиссии. Всего зарегистрировано 2 119 кандидатов, они будут бороться за 1 150 мандатов.

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