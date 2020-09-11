Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов

10:36, 11 сентября 2020, ПАИ

Отношение к популистским законопроектам, опыт работы в Молодёжном парламенте и принципы взаимодействия законодательного органа с профсоюзной организацией обсудили в ходе рабочей встречи спикер регионального парламента Александр Котов и председатель областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Прежде всего, хочу поздравить с высоким доверием, которое оказали вам члены профсоюзов», - обратился Александр Котов к руководителю облсовпрофа и напомнил, что в прошлом Игорь Иванов входил в состав Молодёжного парламента: «Уверен, приобретённые опыт и знания, помогают вам и сейчас – всё-таки работа коллегиальных органов имеет определённую специфику».

«Я действительно очень благодарен за опыт, который получил в Молодёжном парламенте, - согласился Игорь Иванов. - Это был интересный путь и большая школа: жизненная, политическая, законотворческая. Наш созыв Молодёжного парламента благодаря поддержке депутатов смог разработать несколько законопроектов, которые получили статус областных законов. В том числе, о постинтернатном сопровождении детей сирот и о квотировании рабочих местдля молодёжи. Это очень важная работа».

В продолжение Игорь Иванов сообщил о заинтересованности областного совета профсоюзов в законотворческом процессе. «У профсоюзов нет права законодательной инициативы, но я убеждён, что это не является препятствием для нашей совместной работы. Профсоюзную сторону всегда приглашали к диалогу на заседания комитетов, фракций и на сессии Собрания. Если инициатива по совершенствованию законодательства действительно правильная и нужная для людей, то сложностей точно быть не должно», - отметил Игорь Иванов.

Александр Котов заверил, что депутаты всегда прислушиваются к позиции профсоюзной организации.

«Мы всегда реагировали на все обращения профсоюзов, и, если у вас будут какие-то предложения по совершенствованию законодательства либо принятию новых областных законов, мы всегда готовы их совместно обсуждать. Но я не сторонник, а если точнее, даже противник популистских законов. Если мы что-то предлагаем, мы всегда должны понимать, какие есть для этого финансовые и другие возможности. Если мы будем строить совместную работу таким образом, это будет правильно и эффективно», - подчеркнул председатель областного Собрания.

Игорь Иванов согласился с предложенным алгоритмом совместной работы. «Я полностью его поддерживаю, потому что право законодательной инициативы не нужно просто ради того, чтобы оно было. Мы заинтересованы в деловых партнёрских отношениях. Если есть проблема, мы совместно с депутатами, юристами Собрания, экспертным и профессиональным сообществом будем её обсуждать и выработать пути ее решения», - подчеркнул руководитель областной профсоюзной организации.

Спикер регионального парламента Александр Котов подтвердил, что депутатский корпус готов к конструктивному и открытому взаимодействию с профсоюзами региона.