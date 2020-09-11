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Экономика

Аркадий Мурылев поставил диагноз экономике Псковской области

Экономика Псковской области стабилизируется после снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Такую точку зрения высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации в пятницу, 11 сентября.

«Судя по официальному сайту федеральной налоговой службы, с начала года и на сегодняшний момент количество предпринимателей уменьшилось на 800 человек», – при этом отметил Аркадий Мурылёв.  

По словам бизнес-омбудсмена, конец 2020 года покажет, какие предприятия переживут пандемию и оплату отложенных налогов. «Выживут сильнейшие, это аксиома экономики», – заявил он.

Выручка предпринимателей не восстановилась за 1,5 месяца с момента возобновления работы, отметил Мурылев. «На федеральном уровне был проведён опрос. Более 1000 респондентов признались, что их выручка не достигла средних оборотов и упала на 35%», – добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей. 

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