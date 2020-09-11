0
16:10
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
15:20
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:39
Новый фонтан запускают в Пскове
12:43
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11:59
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11:10
Народный артист России Владимир Свекольников: Азарт мой Пушкину понравился бы
10:58
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Еще новости
Общество

Петербургский писатель Александр Ласкин расскажет в Пскове о таланте Сергея Дягилева

26 сентября в рамках лекционной программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля петербургский писатель и ученый Александр Семенович Ласкин прочтет лекцию «Сергей Дягилев – «гражданин Перми» и «гражданин мира». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как удалось провинциальному юноше, «гражданину Перми», по выражению Иосифа Бродского, стать «гражданином мира», законодателем европейской культурной моды? В какой степени он менялся, становясь петербуржцем, а затем парижанином, а в какой оставался неизменен? Может ли импресарио быть автором, человеком со своими темами и идеями, которые, подобно художнику или композитору, он осуществляет на протяжении жизни? На эти вопросы в своей лекции ответит петербургский писатель и ученый Александр Ласкин.

Александр Ласкин – доктор культурологии, профессор, член Союза писателей СПБ, автор восемнадцати книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты» (СПб, 1994), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2002), «Дягилев и…» (М., 2013). В 2000 году режиссер, народный артист РФ Владислав Виноградов снял на студии «Ленфильм» картину «Новый год в конце века» по мотивам книги А.С. Ласкина «Неизвестные Дягилевы».   

Лекция состоится 26 сентября в 12:00 в медиахолле театра (улица Пушкина, 13). Вход свободный. Пригласительные можно взять в кассе театра.  Часы работы кассы: с 11:30 до 19:30 ежедневно, перерыв на обед – с 15:00 до 16:00. Телефон: (8112) 72-80-22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
11 сентября 2020
Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября 2020
Скатертью дорожки: у Мирожского монастыря обустраивают парк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый фонтан запускают в Пскове
11 сентября 2020
Новый фонтан запускают в Пскове
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11 сентября 2020
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11 сентября 2020
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
11 сентября 2020
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября

Идет загрузка...