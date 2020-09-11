Петербургский писатель Александр Ласкин расскажет в Пскове о таланте Сергея Дягилева

13:37, 11 сентября 2020, ПАИ

26 сентября в рамках лекционной программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля петербургский писатель и ученый Александр Семенович Ласкин прочтет лекцию «Сергей Дягилев – «гражданин Перми» и «гражданин мира». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как удалось провинциальному юноше, «гражданину Перми», по выражению Иосифа Бродского, стать «гражданином мира», законодателем европейской культурной моды? В какой степени он менялся, становясь петербуржцем, а затем парижанином, а в какой оставался неизменен? Может ли импресарио быть автором, человеком со своими темами и идеями, которые, подобно художнику или композитору, он осуществляет на протяжении жизни? На эти вопросы в своей лекции ответит петербургский писатель и ученый Александр Ласкин.

Александр Ласкин – доктор культурологии, профессор, член Союза писателей СПБ, автор восемнадцати книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты» (СПб, 1994), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2002), «Дягилев и…» (М., 2013). В 2000 году режиссер, народный артист РФ Владислав Виноградов снял на студии «Ленфильм» картину «Новый год в конце века» по мотивам книги А.С. Ласкина «Неизвестные Дягилевы».

Лекция состоится 26 сентября в 12:00 в медиахолле театра (улица Пушкина, 13). Вход свободный. Пригласительные можно взять в кассе театра. Часы работы кассы: с 11:30 до 19:30 ежедневно, перерыв на обед – с 15:00 до 16:00. Телефон: (8112) 72-80-22.