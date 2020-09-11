Кадастровая палата Псковской области присоединилась к акции «Аллея землеустроителей»

14:50, 11 сентября 2020, ПАИ

18 сентября кадастровая палата Псковской области присоединится к экопроекту «Аллея землеустроителей» по посадке деревьев и кустарников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В группе «Аллея землеустроителей» в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что сотрудники учреждения посадят два десятка саженцев ёлок, ив и сосен, облагородив территорию аллеи между школой №24 и детскими садами №48 и №50 в районе Завеличье. Акция приурочена к 20-летию кадастровой палаты. В них участвуют сотрудники этой организации во всех регионах России. В этом мероприятии может принять участие любой желающий.

Цель проведения экологической акции – популяризировать бережное отношение к окружающей среде и внести личный вклад в сохранение и преумножение природных ресурсов.

«Сегодня сознательный гражданин понимает, что бережное отношение к окружающей среде и ее оздоровление являются неотъемлемыми показателями качества жизни людей. Еще одна наша экологическая акция, с одной стороны, поспособствует озеленению, облагораживанию любимых локаций жителей регионов, а с другой – отдаст дань труженикам, чья работа может быть не видна обычному человеку, однако непомерно важна для развития нашей страны и грамотного использования ее земель – землеустроителям», - отметила глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает посадку с сентября по октябрь 2020 года в регионах России более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименной аллеи в память достойного, общественно значимого труда многих поколений землеустроителей.

Перед участием в акции организаторы предупреждают о том, чтобы все участники заранее узнавали об эпидемиологической обстановке в регионе и при необходимости соблюдали перчаточно-масочный режим.

С июля по октябрь кадастровая палата проводит еще одну масштабную акцию «Сохраним родной край». Она имеет формат общероссийского субботника. Сотрудники филиалов ведомства выходят на улицу и очищают от мусора природные, природоохранные и прибрежные зоны водных объектов десятков населенных пунктов. Весь собранный мусор отправляется на переработку.