Центры образования «Точка роста» готовы к работе в Пыталовском районе

16:13, 11 сентября 2020, ПАИ

25 сентября в Линовской и Гавровской школых Пыталовского района официально откроются Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

По словам главы муниципалитета, в помещениях этих школ проведён косметический ремонт в соответствии с требованиями общероссийского брендбука. Оборудование было предоставлено региональным комитетом по образованию Псковской области. «Центры существуют и активно работают», – отметила Вера Кондратьева.

Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» появятся в 21 муниципалитете Псковской области, работы ведутся более чем в 40 сельских школах в рамках нацпроекта «Образование». Каждая из сельских школ на создание центра получила по 1,2 млн рублей из федерального бюджета.