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Общество

Более 120 жалоб поступило в псковский Роструд за август

Более 120 обращений граждан о нарушении их трудовых прав поступило в государственную инспекцию труда в Псковской области в августе. За консультацией на «горячую линию» инспекции за месяц обратилось более 350 граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За минувший месяц сотрудники псковского Роструда провели 55 проверок работодателей, осуществляющих деятельность в Псковской области. По итогам проверок было выявлено более 70 нарушений трудового законодательства. Большая часть выявленных нарушений связана с нарушением государственных нормативных требований охраны труда.

Инспекторы выдали 23 предписания об устранении выявленных нарушений, возбудили 29 административных производств в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, а также вынесли более 120 постановлений о назначении административного наказания лиц, совершивших административные правонарушения.

Кроме того, работодателям направлено 30 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

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