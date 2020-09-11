Более 120 жалоб поступило в псковский Роструд за август

16:08, 11 сентября 2020, ПАИ

Более 120 обращений граждан о нарушении их трудовых прав поступило в государственную инспекцию труда в Псковской области в августе. За консультацией на «горячую линию» инспекции за месяц обратилось более 350 граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За минувший месяц сотрудники псковского Роструда провели 55 проверок работодателей, осуществляющих деятельность в Псковской области. По итогам проверок было выявлено более 70 нарушений трудового законодательства. Большая часть выявленных нарушений связана с нарушением государственных нормативных требований охраны труда.

Инспекторы выдали 23 предписания об устранении выявленных нарушений, возбудили 29 административных производств в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, а также вынесли более 120 постановлений о назначении административного наказания лиц, совершивших административные правонарушения.

Кроме того, работодателям направлено 30 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.