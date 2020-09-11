С организацией избирательного процесса в Торошино ознакомился Александр Котов

16:19, 11 сентября 2020, ПАИ

На избирательном участке в деревне Торошино к середине первого дня голосования свой выбор сделали 59 жителей волости. В пятницу, 11 сентября здесь побывал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сельское поседение входит в границы округа, по которому избран спикер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На стенде в помещении УИК размещён санитарный режим, предписанный в период пандемии: график обработки поверхностей, влажной уборки. На полу находятся отметки допустимой дистанции для наблюдателей и участников голосования. На входе каждому избирателю замеряют температуру и предлагают перчатки и маски – запаса индивидуальных средств защиты, по словам сотрудников УИК, хватит на всех.

Председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова заявила, что с 11 сентября началось голосование с применением дополнительных форм – сотрудники участка в сопровождении наблюдателей или членов комиссии выезжают по заявкам на дом. Чаще всего такой возможностью пользуются пожилые граждане или жители отдалённых деревень.

«Интерес к выборам есть, - сообщила глава волости Алевтина Пылёва. – Люди идут с самого утра, всё-таки жителей волнует жизнь нашего сельского поселения. В рамках своих полномочий мы постарались организовать безопасное голосование. Помещения избирательных участков обеспечены необходимой оргтехникой и связью, прошли проверку пожарной безопасности. Надеемся, всё будет хорошо».

Досрочно на участке в Торошино проголосовали только 11 человек. Ещё 13 жителей отдали голоса за кандидатов, обратившись в территориальную комиссию. Это совсем небольшой процент от 800 граждан, включённых в список. Вся информация по количеству избирателей зафиксирована в таблице на стене участка.

Ознакомившись сходом голосования, Александр Котов отметил хорошую организацию избирательного процесса. «Главное, что обеспечивается безопасность избирателей, есть средства защиты, и их достаточно. Сейчас мы уделяем этому первостепенное значение. Неслучайно для голосования определены три дня – это даёт возможность обеспечить разделение потоков», - подчеркнул Александр Котов и поблагодарил сотрудников избирательной комиссии. «Молодцы, всё организовано хорошо! Но вам предстоит непростая задача – в этом году на участке придётся работать дольше. Трёхдневное голосование, хоть и можно уже назвать сложившейся практикой, но всё-таки является вынужденной мерой. Надеюсь, когда нормализуется ситуация, мы вернёмся к традиционной схеме», - добавил спикер областного Собрания.

Также Александр Котов обратил внимание на высокую конкуренцию в отдельных сельских поселениях. «Для нас это здорово, конкуренцию мы приветствуем. Зарегистрировано большое количество кандидатов, активно проходила избирательная кампания. Но ничего необычного в ней не было – всё, как и всегда. Где-то большое количество агитационного материала, где-то поменьше. Главное, серьёзных жалоб и нареканий на данный момент нет», - отметил Александр Котов и выразил надежду, что голосование пройдёт успешно при высокой активности избирателей.