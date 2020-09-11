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Общество

СИЗО собираются выселить из центра Пскова

Следственный изолятор № 1 из центра Пскова (улица Некрасова, 39) могут перенести в другое место, пишет «Псковская правда».

По данным издания, губернаторы Тамбовской и Калужской областей выступили с инициативой о переносе следственных изоляторов за пределы областных центров страны. По их мнению, это неправильно, что СИЗО слишком близко находятся к учебным заведениям.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко инициативу губернаторов уже поддержал. При этом он уточнил, что Минюст и ФСИН будут системно заниматься решением этого вопроса.

СИЗО-1 Пскова находится в самом центре города, недалеко от областной администрации. Это одна из старейших тюрем России: здание было построено в 1805 году.

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