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Общество

ФАП в Тямше отремонтирует завод «Титан-Полимер»

Фото: Андрей Степанов.

Завод «Титан-Полимер» отремонтирует фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тямша Псковского района. Медучреждение обслуживает почти три тысячи жителей из двадцати населенных пунктов и нуждается в ремонте и оснащении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Решение о поддержке учреждения принял генеральный директор завода Герман Петрушко во время визита в ФАП. Руководство предприятия также рассчитывает на сотрудничество, поскольку фельдшерско-акушерский пункт находится в непосредственной близости к особой экономической зоне. Взаимодействие с учреждением облегчит прохождение медицинских комиссий и вакцинацию для сотрудников завода.

Фото: Андрей Степанов.

«В рамках корпоративной социальной деятельности мы будем оказывать ресурсную поддержку социальным инфраструктурным объектам на территории присутствия. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы медпункт в Тямше имел все возможности для нормального функционирования», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Глава предприятия сообщил, что разработчики уже составляют сметы.

Фото: Андрей Степанов.

«Также рассматриваем возможность оказать помощь еще двум социальным объектам – это обустройство стадиона в деревне Неёлово и ресурсная поддержка Дома культуры в деревне Тямша», - сказал он.

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