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Политика

Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области

На муниципальных выборах в Псковской области продолжается трехдневное голосование, которое стартовало 11 сентября. Избиратели региона могу проголосовать на избирательных участках, помещений для голосования - на придомовых территориях. В эти дни также проходит надомное голосование.

Избирательные участки в субботу, 12 сентября открылись в 8 часов и завершат работу в 20 часов. В воскресенье 13 сентября в Единый день голосования избирательные участки будут работать по тому же графику.

В Псковской области сейчас проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе в сентябре проходит 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.  

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