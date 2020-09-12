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Политика

В досрочном голосовании принял участие глава Невельского района

Глава Невельского района Олег Майоров проголосовал на муниципальных выборах в субботу, 12 сентября, сообщает газета «Невельский вестник».

«В жизни Невельского района происходит одно из важнейших событий — формирование депутатского корпуса представительной власти органов местного самоуправления. От того, какие люди придут в собрание депутатов, будет зависеть направление развития нашего района», - отметил Олег Майоров.

«Придя на избирательный участок для голосования, я увидел спокойную обстановку, все санитарные нормы соблюдаются. Поэтому уверенно могу сказать, что участие в голосовании совершенно безопасный для здоровья избирателей процесс», - обратил внимание глава муниципалитета.

В регионе идет трехдневное голосование, которое завершает 114 избирательных муниципальных кампаний. Избиратели региона могу проголосовать на избирательных участках, помещений для голосования - на придомовых территориях. Также проходит надомное голосование. Проголосовать можно в субботу, 12 сентября, с 8 до 20 часов, а также в единый день голосования в воскресенье, 13 сентября.

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