Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Плюсском районе

11:35, 12 сентября 2020, ПАИ

В Плюсском районе в лес за грибами ушла и не вернулась домой 79-летняя женщина. Пенсионерка пропала накануне, 11 сентября, сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на главу Лядской волости Рагима Алимова.

Грибница ушла из села Ляды, где проживает временно. Ее поиски идут в лесном массиве возле деревень Пелеши, Котоши. Поиски с использованием звуковых и световых сигналов ведутся уже второй день. Сегодня на помощь полиции прибыли спасатели аварийно-(поисково)-спасательной службы из Гдова.

С начала ягодно-грибного сезона это уже шестой случай в Плюсском районе, когда на помощь «потеряшкам» приходили спасатели.