0
09:44
Видео: в Печорском районе полицейские спасли человека из горящего дома
08:57
Публикуем видео с места ДТП в Любятово
08:40
«Девятка» влетела в дорожный указатель в Пскове
22:01
В Великих Луках велосипедист попал под колеса ослепленного водителя
16:48
Прямое движение открыто на улице Поземского
15:03
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
14:16
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
Еще новости
Происшествия

Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Плюсском районе

В Плюсском районе в лес за грибами ушла и не вернулась домой 79-летняя женщина. Пенсионерка пропала накануне, 11 сентября, сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на главу Лядской волости Рагима Алимова.

Грибница ушла из села Ляды, где проживает временно. Ее поиски идут  в лесном массиве возле деревень Пелеши, Котоши. Поиски с использованием звуковых и световых сигналов ведутся уже второй день. Сегодня на помощь полиции прибыли спасатели аварийно-(поисково)-спасательной службы из Гдова. 

С начала ягодно-грибного сезона это уже шестой случай в Плюсском районе, когда на помощь «потеряшкам» приходили спасатели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Видео: в Печорском районе полицейские спасли человека из горящего дома
12 сентября 2020
Видео: в Печорском районе полицейские спасли человека из горящего дома
Публикуем видео с места ДТП в Любятово
12 сентября 2020
Публикуем видео с места ДТП в Любятово
«Девятка» влетела в дорожный указатель в Пскове
12 сентября 2020
«Девятка» влетела в дорожный указатель в Пскове
В Великих Луках велосипедист попал под колеса ослепленного водителя
11 сентября 2020
В Великих Луках велосипедист попал под колеса ослепленного водителя
Прямое движение открыто на улице Поземского
11 сентября 2020
Прямое движение открыто на улице Поземского
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
11 сентября 2020
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
11 сентября 2020
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
11 сентября 2020
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

Идет загрузка...