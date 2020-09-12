Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР на выборах в Себеже

12:31, 12 сентября 2020, ПАИ

В субботу, 12 сентября Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Заседание Верховного суда проходило в режиме видеоконференцсвязи с Себежским районным судом. Заседание началось в 11:00 и длилось 15 минут. На нем были наш кандидат и его адвокат. Суд принял решение Харлашина восстановить», - сообщил Антон Минаков.

«У нас два варианта: настаивать на отмене и переносе выборы главы Себежского района или отменить досрочное голосование и голосовать только в Единый день голосования. После консультаций с Москвой, решили идти по второму варианту. Ждем на руки решение суда и несем его в ТИК Себежского района», - рассказал Минаков.

Таким образом, на должность главы Себежского района претендуют три кандидата: действующий глава, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.