0
09:43
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
08:47
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
22:24
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
20:14
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
15:51
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
10:36
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
10:21
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
Еще новости
Политика

Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР на выборах в Себеже

В субботу, 12 сентября Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Алексей Харлашин. Фото из аккаунта А. Харлашина в Вконтакте

«Заседание Верховного суда проходило в режиме видеоконференцсвязи с Себежским районным судом. Заседание началось в 11:00 и длилось 15 минут. На нем были наш кандидат и его адвокат. Суд принял решение Харлашина восстановить», - сообщил Антон Минаков.

«У нас два варианта: настаивать на отмене и переносе выборы главы Себежского района или отменить досрочное голосование и голосовать только в Единый день голосования. После консультаций с Москвой, решили идти по второму варианту. Ждем на руки решение суда и несем его в ТИК Себежского района», - рассказал Минаков.

Таким образом, на должность главы Себежского района претендуют три кандидата: действующий глава, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
12 сентября 2020
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
12 сентября 2020
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
11 сентября 2020
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
11 сентября 2020
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
11 сентября 2020
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября в Псковской области начинается трехдневное голосование
10 сентября 2020
11 сентября в Псковской области начинается трехдневное голосование

Идет загрузка...