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Общество

В Гдовской районе появилась сиреневая аллея имени Валентины Гризодубовой

Гдовские активистки Союза женщин России посадили 10 кустов сирени в Гдове. Заложенная аллея стала продолжением аллеи Авиаторов и названа именем знаменитой женщины-летчицы Валентины Гризодубовой, сообщила Псковскому агентству информации председатель Псковского регионального отделения организации Наталья Никифорова.

В этом году в честь 110 летия Валентины Гризодубовой сиреневые аллеи  Союз женщин России сажает по всей стране. Гризодубова - первый председатель женской организации, которая в годы войны называлась Антифашистским Комитетом женщин. Валентина Гризодубова - первая женщина летчица - герой СССР.

Женщины Гдовщины предложили провести закладку аллеи совместно с партией «Единая Россия», члены которой доставили саженцы из Пскова в Гдов и приняли участие в посадке деревьев с активистками. 

«В годы войны в Гдове находилась авиабаза и военные летчики были препятствием в небе для фашистов, которые рвались к Ленинграду -, рассказала председатель Гдовского отделения СЖР Антонина Веселова. - Пусть эта аллея будет памятью о великой и отважной женщине и в честь всех, погибших лётчиков».

Еще две аллеи имени Валентины Гризодубовой будут посажены в Пскове.

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