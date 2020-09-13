В Псковской области начался Единый день голосования

08:00, 13 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области продолжается трехдневное голосование на муниципальных выборах. В Единый день голосования, 13 сентября, в регионе завершатся 114 избирательных кампаний.

В воскресенье, 13 сентября, избирательные участки открылись в 8:00 и завершат работу в 20:00. Избиратели региона могу проголосовать не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях. В эти дни также проходит надомное голосование.

В Псковской области сейчас проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе в сентябре проходит 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.