Глава Гдовского района проголосовал на выборах 13 сентября

11:16, 13 сентября 2020, ПАИ

Глава Гдовского района Юрий Павлов вместе с семьей поучаствовал в выборах депутатов городского и сельских поселений в Единый день голосования, 13 сентября, пишет газета «Гдовская заря».

«Всегда стараемся голосовать именно в Единый день голосования - это стало доброй традицией нашей семьи, - отметил Юрий Павлов. - Сейчас земляки выбирают новых депутатов городского и сельских поселений, которые в дальнейшем будут отстаивать их интересы и работать на благо волостей. Поэтому очень важно не остаться в стороне».

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Псковской области работают 467 избирательных участков.

Всего в регионе проходит 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.