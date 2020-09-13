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Политика

В трех муниципалитетах Псковской области явка на выборы превысила 60%

Фото: Дарья Хваткова.

Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области, по состоянию на 12:00 13 сентября, по-прежнему наблюдается в Опочецком районе. В трех районах явка уже превысила 60%, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

В выборах депутатов Собрания Болгатовской волости третьего созыва в Опочецком районе поучаствовали 479 человек из 695 зарегистрированных - 68,92%.

В выборах депутатов Собрания сельского поселения «Новосельская волость» второго созыва в Стругокрасненском районе поучаствовали 1233 человека из 1938 - 63,62%.

В выборах депутатов Собрания муниципального образования «Красноармейская волость» четвертого созыва в Себежском районе поучаствовали 154 человека из 256 - 60,16%.

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