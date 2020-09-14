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Политика

На выборах в Пустошкинском и Новоржевском районах побеждает «Единая Россия»

В избирательных кампаниях в Пустошкинском и Новоржевском районах по предварительным итогам муниципальных выборов 13 сентября побеждает партия «Единая Россия».

В Новоржевском районе 36 мандатов из 40 в городских и сельских поселениях получает «Единая Россия», набравшая 90% голосов. На довыборах в районное собрание депутатов также побеждают кандидаты от «Единой России».

В городском собрании депутатов Пустошки 9 из 10 мандатов получает «Единая Россия», один — самовыдвиженец. В целом по району, вместе с выборами в волостные собрания, разыгрывалось 48 мандатов, 33 из них у «Единой России», 8 у самовыдвиженцев, по три у КПРФ и СР и один у «Яблока».

Напомним, что в обоих районах главы муниципалитета представляют партию «Яблоко».

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