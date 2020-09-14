В Псковской области наблюдатель в летних сандалиях пожаловался на холод в УИК

09:16, 14 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области в избирательную комиссию поступило 38 жалоб на нарушения в ходе выборов, 29 из них признали необоснованными. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома привел пример необоснованной жалобы: один из наблюдателей, приехавший на выборы в Псковскую область из Санкт-Петербурга, пожаловался на холод в участковой избирательной комиссии. Однако на фотографиях видно, что молодой человек обул летние сандалии. «Надо понимать, что приезжать на такое мероприятие как туристу, наверное, не очень комфортно», - отметил спикер.

Кроме того, наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса жаловались на действия сотрудников пограничных служб. Игорь Сопов подчеркнул, что неоднократно предупреждал кандидатов и членов политических партий о том, что необходим соответствующий документ, чтобы беспрепятственно передвигаться по пограничной зоне.

Всего избирательная комиссия Псковской области получила 38 обращений, 29 из них признаны необоснованными. На шесть жалоб заявители получили ответ. И три обращения были переадресованы в Роскомнадзор, так как касались действий СМИ.