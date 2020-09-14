Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире

09:31, 14 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области завершилась большая муниципальная избирательная кампания. О результатах состоявшихся 13 сентября выборов и о выводах, которые сделала из этой кампании «Единая Россия» расскажет секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Его брифинг будет транслироваться в прямом эфире проекта ПАИ-live в понедельник, 14 сентября в 10:00.

13 сентября на выборах в Псковской области замещалось 1150 депутатских мандатов, также проходили выборы главы Себежского района. По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает во всех районах, формируя депутатское большинство в районных, городских и сельских депутатских собраниях. На выборах главы Себежского района побеждает действующий глава муниципалитета, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков.