Почти 60% голосов получает Леонид Курсенков на выборах в Себежском районе
На выборах главы Себежского района действующий глава муниципалитета, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, по предварительным данным, получает 58,96% голосов.
«Леонид Михайлович уверенно победил», - заявил на брифинге «Единой России» председатель регионального отделения партии Александр Козловский.
На втором месте — председатель Псковского регионального отделения Партии Роста Игорь Романов с 23% голосов, на третьем — кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин — 14,15%.
По предварительным данным, на выборах в Себежское районное Собрание «Единая Россия» получает 12 мандатов, по одному — у КПРФ, ЛДПР и «Яблока».