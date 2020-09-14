0
10:51
Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
10:29
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
10:28
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
10:01
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:31
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
08:41
Председатель облизбиркома Игорь Сопов стал гостем ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
08:10
Об итогах избирательной кампании в эфире ПАИ-live расскажет Игорь Сопов
Еще новости
Политика

Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов

Избиратели устали от критики, им важны конкретные дела, объяснил провал на выборах в Псковской области представителей оппозиционных партий председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на брифинге в понедельник, 14 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши оппоненты строят свои кампании на критике «Единой России». Избиратели устают от этой критики, они хотят конкретных дел», - отметил он.

На муниципальных выборах в Псковской области 83% депутатских мандатов выиграла «Единая Россия», на втором месте — кандидаты-самовыдвиженцы. Всего замещалось 1150 мандатов депутатов районных, городских и сельских собраний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
14 сентября 2020
Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
14 сентября 2020
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
14 сентября 2020
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
14 сентября 2020
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
14 сентября 2020
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
Председатель облизбиркома Игорь Сопов стал гостем ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
14 сентября 2020
Председатель облизбиркома Игорь Сопов стал гостем ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Об итогах избирательной кампании в эфире ПАИ-live расскажет Игорь Сопов
14 сентября 2020
Об итогах избирательной кампании в эфире ПАИ-live расскажет Игорь Сопов
Леонид Курсенков победил на выборах главы Себежского района
14 сентября 2020
Леонид Курсенков победил на выборах главы Себежского района

Идет загрузка...