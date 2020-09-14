Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов

10:29, 14 сентября 2020, ПАИ

Избиратели устали от критики, им важны конкретные дела, объяснил провал на выборах в Псковской области представителей оппозиционных партий председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на брифинге в понедельник, 14 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши оппоненты строят свои кампании на критике «Единой России». Избиратели устают от этой критики, они хотят конкретных дел», - отметил он.

На муниципальных выборах в Псковской области 83% депутатских мандатов выиграла «Единая Россия», на втором месте — кандидаты-самовыдвиженцы. Всего замещалось 1150 мандатов депутатов районных, городских и сельских собраний.