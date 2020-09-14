Спиртное пытался украсть пскович из магазина в день выборов

10:48, 14 сентября 2020, ПАИ

13 сентября, в день выборов в Псковской области, мужчина пытался украсть в Пскове спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте – поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.