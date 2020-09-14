Акцию «За двумя зайцами» запустил Псковский драмтеатр

10:59, 14 сентября 2020, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина и Пушкинский театральный фестиваль объявляют о проведении акции «За двумя зайцами». При покупке в кассе театра билета на любой спектакль Псковского театра драмы в октябре ценой от 400 рублей и выше можно получить пятидесятипроцентную скидку на билет на любой спектакль Пушкинского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Соответственно, при покупке двух билетов на спектакли октябрьского репертуара (от 400 рублей и выше – каждый) можно получить 50% скидку на покупку двух фестивальных билетов.

В театре отметили, что все билеты, приобретаемые в рамках акции, невозвратные. Скидки не суммируются: для участия в акции билет на спектакль театра в октябре должен быть приобретен по полной стоимости.

Акция будет проходить до конца фестиваля, до 28 сентября.