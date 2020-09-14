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Политика

Лукашенко прилетел на встречу с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Переговоры президентов пройдут в формате «один на один». По данным пресс-службы Кремля, лидеры стран обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

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