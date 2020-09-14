Псковских специалистов по безопасности дорожного движения приглашают принять участие в профессиональном конкурсе

12:18, 14 сентября 2020, ПАИ

23 октября Башкирский межотраслевой институт проводит I Открытый межрегиональный конкурс «Лучший специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – 2020». Состязание приурочено ко Дню работников автомобильного транспорта, который в этом году отмечается 25 октября, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются специалисты с опытом работы в должности не менее 6 месяцев. Они могут быть делегированы предприятием, организацией или ведомством либо выступать на конкурсе самостоятельно.

Состязание проводится дистанционно, в электронной форме. Конкурсантам предстоит ответить на 50 вопросов теста за 40 минут. Задания будут включать вопросы из разных областей профессиональной деятельности специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения. Начало тестирования – 23 октября в 10.00 по московскому времени.

Победителями станут участники с наибольшим количеством правильных ответов. Тех, кто занял 1-е, 2-е и 3-е места, наградят дипломами с присвоением звания «Лучший специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – 2020». Кроме того, будут определены победители в дополнительных номинациях «Самый молодой участник конкурса» и «За многолетний стаж специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения».

Заявки можно подавать до 21 октября по электронной почте pr@bmipk.ru или по факсу: (347)251-56-80. Для прохождения пробного тестирования в деморежиме 15 октября – следует направлять заявки до 13 октября. Скачать заявку на участие в конкурсе можно здесь.

Цели конкурса заключаются в привлечении внимания к вопросу предупреждения дорожно-транспортных происшествий, максимальной защищенности людей на дорогах; пропаганде положительного опыта в области дорожного движения; повышении престижа и авторитета специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения; повышении эффективности и качества работы по обеспечению БДД, поиске новых способов организации движения, исключающего аварийность, травматизм людей на дорогах, а также повреждение автотранспорта.