Талабский вопрос: нужны ли островам правила застройки и землепользования

15:52, 14 сентября 2020, ПАИ

Одни уверены, что правила застройки и землепользования (ПЗЗ) на территории Талабских островов – шанс спасти благодатные места от беспощадных акул гостиничного и развлекательного бизнеса. Другие не сомневаются, что тихий уголок превратится в Содом и Гоморру, устроенные туристами. И все-таки эта не самая благозвучная аббревиатура ПЗЗ – угроза или спасение? Четыре часа длились дебаты (в лучших традициях) на публичных слушаниях 11 сентября, где заинтересованные в судьбе островов люди пытались ответить на этот вопрос и прийти к консенсусу. Говорить хотел каждый, а вот слушать – единицы. Корреспондент Псковского агентства информации вместе с местными жителями разбиралась, зачем нужны ПЗЗ и что будет, если их не принять.

Проект с курской колокольни

Необходимость принять правила застройки и землепользования на Талабах возникла не на пустом месте. Как снежный ком копятся проблемы у островитян, а помощи ждать неоткуда: финансирования на строительство причала, на благоустройство берега не добиться – нет регламента, нет ПЗЗ. Даже вступить в наследство не получается из-за отсутствия этих самых правил.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, власти заказали разработку ПЗЗ. Тендер выиграла курская фирма, которая со своей непсковской колокольни нафантазировала такие правила застройки уникальных Талабских островов, что волосы встали дыбом у всех без исключения.

Услышав на первых публичных слушаниях 24 июля о высотных домах, боулинге, аквапарках, филармонии, стадионах на 500 мест и крематориях площадью до одной тысячи квадратных метров, местные жители справедливо восстали. Их воображению представились картинки Лас-Вегаса и улицы Рубинштейна, но уж точно не богом благословенных мест. Ведь, как известно, то, что не запрещено, то разрешено.



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов

























Весть об этих чудо-правилах быстро вышла за пределы Псковской области. Шум подняли псковские архитекторы, проектировщики, музейщики, защитники памятников. Московские эксперты написали открытые письма во все комитеты и министерства. Известная певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина выставила в соцсетях тревожные посты о грядущей «оккупации» Талабов. «Уникальный архипелаг из трех крохотных островов с многовековой историей, уникальной экосистемой, чудом сохранившимся традиционным рыбацким промыслом и, что лично для меня главное, бесценным духовным наследием нашего дорогого батюшки, отца Николая Гурьянова, хотят превратить в очередной туристический бизнес-проект, ориентированный на праздно шатающихся бездельников», - пишет она.

Не меньше остальных впечатлилась и администрация. Чтобы привести в порядок проект правил, которые, по ощущениям, делались для мегаполиса, в Псковской области создают рабочую группу. Возглавляет ее коренной житель островов, исследователь, член территориального общественного самоуправления (ТОС) Федор Кочевин.

Как «рыбацкая республика» стала помойкой

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«Почему я взялся? – обратился к присутствующим на слушаниях Федор. - Вы остров превратили в какую-то захламленную и непотребную помойку. Посмотрите, каким остров был и во что вы его превратили. С вашей же подачи уже застраивается подгора [техническая зона вблизи берега Залита. – ПАИ]. Береговая линия тоже куплена».

Выступающий даже принес архивные фотографии, на которых Талабский архипелаг – большая «рыбацкая республика» с четырьмя тысячами жителей (сейчас – 140), со стройными рядами красивых домиков вдоль берега, а не с редкими полуразрушенными или заколоченными избами.

10 лет назад Федор Кочевин говорил ПАИ, что спасти острова от вымирания может только надежда, реальных условий для возрождения он не видел. Сегодня – взялся за доработку ПЗЗ. По его словам, правила позволят четко определить назначение каждой зоны на острове: в памятных местах строить будет нельзя, в жилой зоне – максимум двухэтажные дома и хозпостройки, в технической – причалы, в рекреационной зоне выделятся исторические территории «загора» и «подгора», где будут стоять жилые дома или туристические кемпинги. Также документ установит ограничение на высотность и площадь построек. В качестве приложения к правилам застройки и землепользования Федор Кочевин предложил жителям создать Талабское уложение, которое искони безоговорочно исполнялось на островах.

Приглашенным «экспертам» виднее

Полтора месяца активисты безвозмездно работали над новыми правилами.

Но, подогреваемые пафосными речами различных «экспертов», севших потом на катер и поспешно удалившихся с острова, большинство стояло на своем (или не совсем своем): аннулировать ПЗЗ, засудить курского проектировщика и заняться присвоением поселению статуса исторического. Зачитывая пространные выдержки из первой редакции ПЗЗ, над чисткой которых Федор и его команда работали полтора месяца, почетные гости острова загребали лопатой овации и превращали публичные слушания в цирк.

Даже Ольга Кормухина, изначально настроенная враждебно, выслушав разумные доводы, согласилась, что принять ПЗЗ необходимо. Но все-таки после присвоения Талабам статуса исторического поселения, чтобы народу было спокойнее. Хотя власти заверили, что ПЗЗ и историческое поселение – два непересекающихся процесса, которые уже параллельно запущены. Но заверения роль играли небольшую.

«Я за то, чтобы ускорить принятие статуса исторического поселения, потому что это и ускорит принятие ПЗЗ, - прокомментировала ситуацию корреспонденту ПАИ Ольга Кормухина. - Нужны оба эти документа, но без исторического статуса народ ПЗЗ не примет. А мы для народа работаем. А они не верят – и все, и я их понимаю. Они [власти. – ПАИ.], может, и кучу правильных слов сказали, я, может, со многим согласна, и с Федором в том числе. Почему он так завелся? Он рационально мыслит, и он по-своему прав, но люди мыслят эмоционально. Это место эмоций. Здесь нельзя по правилам работать, можно только по душе, по любви».

Прекратить бизнес-анархию

Хотя были среди островитян и те, кого рациональные доводы вполне устроили. Главной болью жителей Талабов сейчас стала повальная скупка земельных участков в береговой зоне предпринимателями. Они покупают дома или участки, и там в отсутствие запретов могут строить все что захотят. К примеру, местный житель, отец шестерых детей Станислав Шеламов рассказал, что гостиница сливает отходы прямо в воду, по их заверениям, прежде добавляя очистители. «Где контроль? И это будет продолжаться. Наши дети там купаются, - отметил он. - Все мы переживаем за остров. ПЗЗ надо принимать, потому что мы ограничим этот беспредел, который происходит с бизнесом. Если это возможно, я полностью за ПЗЗ».

Федор Кочевин объяснил собравшимся, что правила застройки предполагают набор ограничений, которые просто жизненно необходимы, чтобы прекратить бизнес-анархию, которая вскоре развалит остров. ПЗЗ заставит всех соблюдать гражданский, градостроительный и водный кодексы. Более того, при наличии этого документа администрация района вступит в федеральную программу, которая позволит провести комплексные кадастровые работы на всей территории (кадастровая сетка на острове сейчас полностью не соответствует действительности). И 15 миллионов уже стынут в ожидании строительства нового причала.

«Я не вижу оснований для следующих дебатов, - призывал одуматься земляков Станислав Шеламов. - Если мы не будем участвовать в обсуждении, такое и будет ПЗЗ. Давайте смотреть на себя, давайте работать и продолжим продуктивный диалог по ПЗЗ». Тем более что документ находится в открытом доступе. Каждый может его прочитать, вступить в чат-обсуждение и оставить свое видение правил.

Быть может, в этом и прелесть фиаско курского проектировщика, что теперь над правилами могут работать сами местные жители, оставив в них только то, что безоговорочно будет полезно. Но ломать не строить.

И снова на доработку

Что в итоге? Проектировщик снова дорабатывает ПЗЗ: с учетом поправок рабочей группы, прозвучавших предложений (были и конструктивные: например, придать могиле и домику отца Николая Гурьянова статус объекта культурного наследия). В течение месяца КУГИ (комитет по управлению государственным имуществом Псковской области) принимает замечания и предложения от местных жителей, экспертов и тех, кто себя таковыми считает. После этого публикуют еще один вариант ПЗЗ, и еще 15 дней жители его обсуждают. Параллельно начинается работа по присвоению статуса исторического поселения Талабскому архипелагу. Чтобы она пошла быстрее, Ольга Кормухина предложила нанять хороших экспертов.

То ли дело на Белове. Слушания заняли меньше часа: жители внесли свои замечания и согласовали документ. Островитяне попросили установить зону размещения кладбища в соответствии с его реальными границами, придать статус памятного места монашескому скиту, выделить сельскохозяйственную зону для пастьбы скота, отрегулировать границы зоны у поклонного креста, признать общественно-деловой территорию у магазина и детской площадки и согласились принять правила застройки.