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Общество

Клюквенный вопрос обсудили местные жители с руководством Полистовского заповедника

Собрание в д. Цевло. Фото: Елена Перова

Жители деревень Цевло и Гоголево встретились с администрацией Полистовского заповедника 10 и 11 сентября, в преддверии начала клюквенного сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Одной из задач встреч было еще раз обсудить основные моменты по сбору клюквы на территории заповедника. Поднятые вопросы касались отсутствия мест сбора клюквы в охранной зоне заповедника в Бежаницком районе, усиления охранного режима озера Полисто и получения пропусков для проезда по дороге общего пользования, проходящей по территории заповедника. Были рассмотрены вопросы, касающиеся ремонта дороги до д. Гоголево, особенностей использования земель сельхозназначения, расположенных в охранной зоне, проблема старых свалок в деревне и замусоривания мест сбора. На собрании в деревне Гоголево были конкретизированы участки, где разрешён сбор клюквы.

Директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв обозначил основные приоритеты в работе – развитие заповедника при тесном сотрудничестве с местным населением. Он выразил свою готовность к обсуждению и совместному решению задач, направленных на повышение качества жизни в деревнях и развитие туристического направления совместно с жителями окрестных населённых пунктов.

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