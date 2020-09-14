Клюквенный вопрос обсудили местные жители с руководством Полистовского заповедника

13:34, 14 сентября 2020, ПАИ

Жители деревень Цевло и Гоголево встретились с администрацией Полистовского заповедника 10 и 11 сентября, в преддверии начала клюквенного сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Одной из задач встреч было еще раз обсудить основные моменты по сбору клюквы на территории заповедника. Поднятые вопросы касались отсутствия мест сбора клюквы в охранной зоне заповедника в Бежаницком районе, усиления охранного режима озера Полисто и получения пропусков для проезда по дороге общего пользования, проходящей по территории заповедника. Были рассмотрены вопросы, касающиеся ремонта дороги до д. Гоголево, особенностей использования земель сельхозназначения, расположенных в охранной зоне, проблема старых свалок в деревне и замусоривания мест сбора. На собрании в деревне Гоголево были конкретизированы участки, где разрешён сбор клюквы.

Директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв обозначил основные приоритеты в работе – развитие заповедника при тесном сотрудничестве с местным населением. Он выразил свою готовность к обсуждению и совместному решению задач, направленных на повышение качества жизни в деревнях и развитие туристического направления совместно с жителями окрестных населённых пунктов.