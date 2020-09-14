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Общество

Объявлен конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» – 2020» в Псковской области

Объявлен конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» – 2020 Псковской области». Участниками конкурса могут стать добровольцы (волонтеры), лидеры и представители волонтерского движения «Абилимпикс» в возрасте от 14 лет, сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

Обязательное условие для участия в конкурсе – наличие личной волонтерской книжки (электронной или бумажной), а также регистрации на портале abilympics-russia.ru.

К заявке участника необходимо приложить портфолио и видеоролик / презентацию на тему «Я – волонтер «Абилимпикс», отражающий деятельность и описывающий мотивы к занятию добровольческой деятельностью.

Образцы заявлений, структуру портфолио и презентаций можно получить в волонтерском центре «Абилимпикс» (пл. Ленина 2, ЦСИ). Заявки (в бумажном и электронном виде) принимаются с 14 сентября до 30 сентября 2020 года по адресу: Псков, пл. Ленина, 2, Центр студенческих инициатив, волонтерский центр «Абилимпикс», телефон: 29-70-47, e-mail: rcdpskgu@mail.ru.
 
Результаты конкурса объявят 23 октября на закрытии регионального чемпионата «Абилимпикс» Псковской области.
 

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