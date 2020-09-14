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Общество

76 тысяч рублей долга оплатил острович после угрозы ареста автомобиля

В Островском районе местный житель оплатил 76 тысяч рублей долга после угрозы ареста автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области. 

По словам представителей ведомства, должник под личную подпись был ознакомлен с постановлениями о возбуждении в отношении него исполнительных производств. Кроме того, ему были разъяснены права и обязанности, а также пояснено о возможности принятия обеспечительных мер в отношении его имущества.

Судебным приставом уже было установлено, что у должника имеются автотранспортные средства Volkswagen Sharan и Nissan Almera. В связи с этим гражданину было вручено требование о предоставлении автотранспортных средств для составления акта описи и ареста. В случае неуплаты задолженности имущество после ареста будет реализовано в счет погашения задолженности.

Беседа с судебным приставов побудила должника предпринять меры к погашению долга. Денежные средства в размере 76 тысяч рублей были оплачены в полном объеме.

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