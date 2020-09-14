Приём заявок на «Поход первокурсника» начался в Пскове

15:34, 14 сентября 2020, ПАИ

В этом году «Поход первокурсника» пройдёт в формате спортивного онлайн-слёта с 25 по 29 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре, прием заявок начался сегодня, 14 сентября, и продлится по 23 сентября.

Участниками мероприятия могут стать команды высших учебных заведений Пскова. Ограничений по количеству команд от одного вуза или факультета нет. Состав каждой команды: 10-12 человек, не менее половины из которых – студенты первого курса. В составе команды необходимо наличие капитана команды – обязательно представителя первокурсников.

С более подробной информацией можно ознакомиться в положении.

Заявки на участие принимаются на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «ПОХОД ПЕРВОКУРСНИКА».

Традиционный «Поход первокурсника» проходит в этом году уже в 14-й раз. Ежегодно в нём принимают участие порядка 400 человек.