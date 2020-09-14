0
16:09
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
15:52
Талабский вопрос: нужны ли островам правила застройки и землепользования
15:40
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
15:08
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14:39
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14:23
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14:16
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Еще новости
Общество

Инициативу о сокращении депутатского корпуса поддержал комитет по законодательству областного Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов рассмотрел законопроект о поправках в областной Устав, которые меняют количественный состав областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Данный законопроект внесла группа депутатов. Принимая во внимание уменьшение численности населения области, предлагается сократить количество депутатов регионального парламента с 44 до 26 человек, - озвучил суть инициативы председатель комитета Владимир Яников, также поставивший свою подпись под законопроектом. – Я четвёртый срок работаю в региональном парламенте и могу сказать, что все эти годы обсуждался вопрос об оптимальной численности депутатского корпуса. Напомню, Собрание начинало работу с 22 человек, и депутаты справлялись со всеми задачами».

По просьбе председателя комитета возможность изменения схемы избирательных округов прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. «С технической точки зрения мы изучили этот вопрос, и если будет принято решение о сокращении численности депутатов, избирком приступит к разработке новой схемы округов. При 26 депутатх мы сможем максимально приблизить территории округов к границам муниципальных районов. Это позволит более эффективно организовать взаимодействие парламентариев с главами районов и муниципальными депутатами», - сказал руководитель облизбиркома.

Семь членов комитета проголосовали за сокращение численности депутатов, два – против.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
14 сентября 2020
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14 сентября 2020
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14 сентября 2020
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14 сентября 2020
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14 сентября 2020
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
14 сентября 2020
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
14 сентября 2020
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
14 сентября 2020
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

Идет загрузка...