Инициативу о сокращении депутатского корпуса поддержал комитет по законодательству областного Собрания

15:54, 14 сентября 2020, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов рассмотрел законопроект о поправках в областной Устав, которые меняют количественный состав областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Данный законопроект внесла группа депутатов. Принимая во внимание уменьшение численности населения области, предлагается сократить количество депутатов регионального парламента с 44 до 26 человек, - озвучил суть инициативы председатель комитета Владимир Яников, также поставивший свою подпись под законопроектом. – Я четвёртый срок работаю в региональном парламенте и могу сказать, что все эти годы обсуждался вопрос об оптимальной численности депутатского корпуса. Напомню, Собрание начинало работу с 22 человек, и депутаты справлялись со всеми задачами».

По просьбе председателя комитета возможность изменения схемы избирательных округов прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. «С технической точки зрения мы изучили этот вопрос, и если будет принято решение о сокращении численности депутатов, избирком приступит к разработке новой схемы округов. При 26 депутатх мы сможем максимально приблизить территории округов к границам муниципальных районов. Это позволит более эффективно организовать взаимодействие парламентариев с главами районов и муниципальными депутатами», - сказал руководитель облизбиркома.

Семь членов комитета проголосовали за сокращение численности депутатов, два – против.