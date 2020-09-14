Псковичам расскажут, как избавиться от долгов
Во вторник, 22 сентября, в 16:00 Центр устойчивого развития Псковской области в рамках проекта «Удаленное волонтерство» устраивает очередную серию видеовстреч. Их цель - уменьшить негативное воздействие на общество, вызванное последствиями коронавирусного кризиса, посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан, сообщили Псковскому агентству информации в ЦУРПО.
Встреча посвящена правовым механизмам решения проблем с долгами. Финансовые эксперты расскажут о том, как бороться с долгами, с учетом их роста в последнее время. Из-за ситуации пандемии COVID-19 пскочичи все чаще стали обращаться за необеспеченными кредитами, откладывать оплату услуг ЖКХ, многие потеряли возможность платить по уже имеющимся кредитам, отметили в Центре устойчивого развития.
Встречу проведет исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева.
Чтобы принять участие в видеовстрече, необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету.
Трансляция также будет идти в группе ВК Централизованной библиотечной системы города Пскова.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к юристу, позвонив по телефону 8(953) 235-67-67.