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Общество

Псковичам расскажут, как избавиться от долгов

Во вторник, 22 сентября, в 16:00 Центр устойчивого развития Псковской области в рамках проекта «Удаленное волонтерство» устраивает очередную серию видеовстреч. Их цель - уменьшить негативное воздействие на общество, вызванное последствиями коронавирусного кризиса, посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан, сообщили Псковскому агентству информации в ЦУРПО.

Встреча посвящена правовым механизмам решения проблем с долгами. Финансовые эксперты расскажут о том, как бороться с долгами, с учетом их роста в последнее время. Из-за ситуации пандемии COVID-19 пскочичи все чаще стали обращаться за необеспеченными кредитами, откладывать оплату услуг ЖКХ, многие потеряли возможность платить по уже имеющимся кредитам, отметили в Центре устойчивого развития.

Встречу проведет исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева.

Чтобы принять участие в видеовстрече, необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету.

Трансляция также будет идти в группе ВК Централизованной библиотечной системы города Пскова.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к юристу, позвонив по телефону 8(953) 235-67-67.

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