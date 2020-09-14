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Общество

Кафе на улице Народной в Пскове торговало алкоголем без лицензии

В Пскове общественники и представители правоохранительных органов проверили места продажи алкоголя. В мероприятии приняли участие активисты партпроекта «Народный контроль», МГЕР, представители Совета по молодежной политике при главе Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», участники рейда посетили кафе на улице Народной и магазин на Рижском проспекте, на которые чаще всего жаловались псковичи и где уже фиксировались нарушения. В кафе обнаружилось отсутствие лицензии и продажа алкогольной продукции навынос в закрытом виде. В магазине проверяющие обнаружили в продаже косметический лосьон без сопроводительных документов. Товар был изъят, владельца ждет административное наказание.

«Если раньше был некий тренд или вектор на то, что курить или употреблять алкоголь в компаниях – это норма и показатель некой «крутизны», на сегодняшний день все кардинально изменилось, сегодня модно быть подтянутым, спортивным. Особо стоит отметить то, что инфраструктура для занятий спортом в городе есть, я имею в виду не только занятия в зале, но и уличные виды спорта», - отметил активист партпроекта «Народный контроль», руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Косенков.
 

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